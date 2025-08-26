Экономика
13:26, 26 августа 2025

Мощная песчаная буря обрушилась на США и попала на видео

Reuters: Мощная песчаная буря парализовала работу аэропорта в Аризоне
Александра Качан (Редактор)

Мощная песчаная буря обрушилась на американский город Финикс в штате Аризона. Видео с места событий опубликовало агентство Reuters.

Буря началась в понедельник, 25 августа. В результате непогоды был парализован местный аэропорт. Вылет более 200 авиалайнеров задержали, позже работа аэропорта была приостановлена на час.

В Национальной метеорологической службе США назвали явления Хабубом, что означает мощную песчаную или пыльную бурю. Специалисты заявили, что такие бури характерны для юго-западных территорий в летнее время года.

Ранее мощная песчаная буря обрушилась на Перу. Сильный ветер вызвал транспортный коллапс.

