17:38, 26 августа 2025Из жизни

Мужчина заразился бубонной чумой в походе

В США у мужчины диагностировали бубонную чуму после похода в горы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Damian Dovargane / AP

Житель США заразился бубонной чумой во время похода в районе озера Тахо. Об этом сообщает CNN.

По данным департамента здравоохранения округа Эль-Дорадо, заражение произошло через укус инфицированной блохи, когда мужчина жил в кемпинге в горах — в районе Саут-Лейк-Тахо. У него вовремя диагностировали болезнь, он получает медицинскую помощь на дому, его состояние стабильно.

Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Кайл Флифлет отметил: «Чума естественным образом присутствует во многих районах Калифорнии, включая высокогорные зоны». Это уже второй случай в США за месяц — в июле в Аризоне зафиксирован смертельный исход через 24 часа после диагностики.

По данным CDC, в США ежегодно регистрируется около семи случаев чумы у людей. Заболевание вызывается бактерией Yersinia pestis, которая передается через укусы блох и контакт с грызунами.

Ранее сообщалось, что 63-летняя жительница Великобритании заразилась пожирающими плоть бактериями из-за пореза консервной банкой и едва выжила. Во время очередной операции органы женщины стали отказывать, и она впала в кому на десять дней. Несмотря на плохие прогнозы, ей удалось восстановиться.

