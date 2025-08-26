Страна.ua: Новый закон об исторической памяти подразумевает цензуру

Новый закон, принятый Верховной Радой, об основах государственной политики национальной памяти украинского народа усиливает роль Украинского института национальной памяти в жизни страны и означает резкое усиление процессов «декоммунизации и дерусификации», сообщает «Страна.ua».

В частности, закон ставит в качестве цели государственной политики борьбу с заведомо недостоверной информацией об истории Украины, которая ставит своей целью оправдание империализма и тоталитаризма. «Столь широкое толкование, под которое можно подвести при желании любую историческую дискуссию, уже вызвало резкую критику и обвинения в создании в Украине института цензуры и внедрении "идеологической и исторической инквизиции"», — говорится в публикации.

До этого мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезжать с территории Украины. По словам премьер-министра страны Юлии Свириденко, это также коснется украинцев, уже находящихся за рубежом. Она подчеркнула, что Киев хочет, чтобы они сохранили связь со страной.