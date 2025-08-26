Бывший СССР
На Украине захотели сажать в тюрьму за бегство в Россию

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pixabay

На Украине предложили сажать в тюрьму на срок до трех лет за бегство граждан в Россию. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко, его слова в Telegram опубликовал телеканал «Новости.Live».

«В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за такое бегство. Если мы говорим про страну-агрессора или союзников страны-агрессора, то такое бегство будет предусматривать открытие уголовного дела и, если я не ошибаюсь, до трех лет заключения», — отметил он.

При этом первое незаконное пересечение западной границы страны планируется наказывать штрафом. За последующие попытки украинцы также понесут уголовную ответственность.

Ранее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезжать с территории Украины. Как рассказала премьер-министр республики Юлия Свириденко, это также коснется украинцев, уже находящихся за рубежом.

