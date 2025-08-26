Наука и техника
12:34, 26 августа 2025Наука и техника

Найден эффективный способ предотвратить развитие диабета

AIM: Средиземноморская диета и физические нагрузки снижают риск диабета 2 типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Средиземноморская диета в сочетании с ограничением калорий, регулярными физическими нагрузками и поддержкой специалистов может снизить риск развития диабета 2 типа на 31 процент. К такому выводу пришли ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения и их коллеги из Испании. Результаты работы опубликованы в Annals of Internal Medicine.

В исследовании участвовали 4746 человек в возрасте от 55 до 75 лет с избыточным весом или ожирением и метаболическим синдромом, но без диабета. Одной группе назначили классическую средиземноморскую диету, а другой — ту же диету, но с дополнительным снижением калорийности примерно на 600 ккал в день, умеренными физическими нагрузками и контролем специалистов по снижению веса.

Через шесть лет в группе комплексного вмешательства риск диабета оказался на треть ниже. Участники теряли в среднем 3,3 кг и уменьшали окружность талии на 3,6 см, тогда как в контрольной группе эти показатели составляли всего 0,6 кг и 0,3 см.

По словам авторов, сочетание диеты, движения и снижения калорийности позволяет предотвратить около трех случаев диабета на каждые 100 человек, что дает ощутимый вклад в общественное здоровье.

Ранее ученые показали, что у пожилых людей, придерживающихся средиземноморской диеты, хронические заболевания встречаются реже. А питание с избытком сахара, обработанного мяса и насыщенных жиров ускоряет развитие сердечно-сосудистых и нейродегенеративных нарушений.

