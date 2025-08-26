Мир
15:52, 26 августа 2025

Назван план Запада против Зеленского

IB: Запад хочет лишить власти Зеленского расследованием по «Северным потокам»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Западные страны хотят лишить власти президента Украины Владимира Зеленского с помощью нового расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом в своей статье для портала InfoBRICS (IB) сообщил египетский исследователь экономики Ахмед Адель.

«Начало расследования служит более масштабной политической цели — лишения Зеленского власти», — считает он, отметив, что Запад готов пожертвовать Зеленским ради возможности вести с Россией переговоры.

Ахмед Адель также заявил, что президент России Владимир Путин находится в более выгодной переговорной и стратегической позиции по Украине, чем его американский коллега Дональд Трамп.

