IB: Запад хочет лишить власти Зеленского расследованием по «Северным потокам»

Западные страны хотят лишить власти президента Украины Владимира Зеленского с помощью нового расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом в своей статье для портала InfoBRICS (IB) сообщил египетский исследователь экономики Ахмед Адель.

«Начало расследования служит более масштабной политической цели — лишения Зеленского власти», — считает он, отметив, что Запад готов пожертвовать Зеленским ради возможности вести с Россией переговоры.

Ахмед Адель также заявил, что президент России Владимир Путин находится в более выгодной переговорной и стратегической позиции по Украине, чем его американский коллега Дональд Трамп.