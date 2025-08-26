Мир
Назван возможный ответ Орбана на шантаж со стороны Зеленского

Политолог Журавлев: У Орбана не так много рычагов давления на Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на шантаж со стороны украинского президента Владимира Зеленского может перекрыть часть транспортных путей, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«У Орбана не так много рычагов давления на Украину. Он может перекрыть транспортные пути, и тогда поставки будут идти напрямую через Польшу, не через Венгрию. Это сложно, проблемно, но не катастрофично», — сказал политолог.

Он также предположил, что Орбан может обратиться за поддержкой к американскому президенту Дональду Трампу. Но, как отметил Журавлев, Зеленского уже не так волнует неудовольствие Трампа.

«Экономические санкции со стороны Венгрии тоже маловероятны: можно препятствовать обороту украинских товаров, но их и так особо нет. Так что санкции просто не против чего вводить. Есть, конечно, голосования в различных органах Евросоюза, но Орбан уже давно говорит, что Венгрия будет против Украины в любом случае», — напомнил Журавлев.

Ранее Орбан заявил, что Зеленский шантажирует и открыто угрожает Венгрии Глава венгерского правительства отметил, что угрозами и шантажом Украина не добьется членства в Евросоюзе, а слова Зеленского «не останутся без последствий».

