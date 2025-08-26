Названа причина смерти звезды «Склифосовского» Аптовцева

Причиной смерти актера Алексея Аптовцева стало онкологическое заболевание

Причиной смерти актера Алексея Аптовцева, известного по роли в сериале «Склифосовский», стало онкологическое заболевание. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на источники в окружении артиста.

Актер ушел из жизни 25 августа, за неделю до собственного юбилея. 2 сентября ему могло исполниться 50 лет.

Алексей Аптовцев окончил училище имени Щукина, после чего служил в Театре драмы и комедии «ФЭСТ». Среди его знаковых работ в кино и на телевидении — «Солдаты», «Люба, дети и завод…», «Кремлевские курсанты», «Склифосовский» и другие проекты. Аптовцев также являлся актером озвучивания таких компьютерных игр, как «Ведьмак», «Call of Duty», «War Craft». Последней его работой стала роль в фантастическом драмеди «Дублер» в 2025 году.