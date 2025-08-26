Наука и техника
11:39, 26 августа 2025Наука и техника

Новый препарат превзошел существующие средства для похудения

LD&E: Экноглутид снижает вес в два раза эффективнее дулаглутида
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

В Китае успешно завершились клинические испытания нового препарата для лечения диабета 2 типа и ожирения — экноглутида. Результаты, опубликованные в The Lancet Diabetes & Endocrinology, показали: он снижает вес почти в два раза эффективнее, чем уже применяемый аналог дулаглутид.

Оба препарата относятся к классу агонистов рецептора GLP-1 и имитируют действие естественного гормона, который снижает аппетит, замедляет пищеварение и регулирует уровень сахара в крови. Главное отличие экноглутида в том, что он целенаправленно активирует cAMP-путь — ключевой для метаболических эффектов, тогда как существующие препараты действуют менее избирательно.

В исследовании приняли участие 621 пациент в возрасте от 18 до 75 лет, уже принимавшие метформин. За год лечения оба препарата одинаково снижали уровень сахара в крови, но группа на экноглутиде теряла почти вдвое больше веса. Кроме того, у них значительнее уменьшались окружность талии и бедер, уровень триглицеридов и другие факторы сердечно-сосудистого риска.

Побочные эффекты — тошнота и диарея — были сходными с другими GLP-1 препаратами и со временем ослабевали. По словам авторов, экноглутид может оказаться не только более эффективным, но и более простым и дешевым в производстве. Следующие исследования сравнят его напрямую с семаглутидом (Ozempic, Wegovy) и протестируют на более широкой группе пациентов.

Ранее ученые нашли уникальный способ похудения без лекарств. Исследователи создали съедобные микрогранулы из зеленого чая, витамина Е и морских водорослей, которые связывают жиры в кишечнике и не дают им всасываться.

