Оппозиция Молдавии заявила о захвате всех госучреждений страны

Лунгу: Все госучреждения Молдавии захвачены и принимают решения под давлением
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Все госучреждения Молдавии захвачены и принимают решения под давлением со стороны президента Майи Санду. Об этом заявил лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу, передает РИА Новости.

«Все государственные институты в нашей стране захвачены. И если бы их контролировали умные, образованные люди, это было бы одно. Но, к сожалению, они оказались в руках недалеких людей, которые лишь читают по бумажке то, что им диктуют из администрации президента», — отметил он.

По словам политика, независимость потеряла и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики. Он подчеркнул, что этот орган не может считаться непредвзятым, так как получал деньги от Агентства США по международному развитию (USAID).

Ранее суд приговорил башкана (главу) Гагаузской автономии в Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании. Кроме того, суд вынес наказание в виде шести лет лишения свободы для ее соратницы Светланы Попан.

