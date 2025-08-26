Опубликованы кадры с места смерти нефтяного бизнесмена за рулем спорткара в Москве

Появились кадры с места смерти бизнесмена Белюскина в ДТП на западе Москвы

В сети появились кадры с места смерти 57-летнего нефтяного бизнесмена Сергея Белюскина, который за рулем элитного спорткара Aston Martin попал в аварию под Живописным мостом на западе Москвы. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден элитный спорткар, вокруг которого стоят сотрудники ДПС. За ним лежит черный пакет, над которым склоняется женщина. На месте аварии стоит автомобиль скорой помощи и пожарные.

ДТП с участием Белюскина произошло вечером в понедельник, 26 августа. По предварительным данным, мужчине стало плохо с сердцем за рулем, из-за чего он какое-то время петлял по проспекту Маршала Жукова и влетел в отбойник. Дверь автомобиля удалось разблокировать, пострадавшему пытались оказать первую помощь до приезда врачей.

Белюскин переехал в столицу из Иркутской области, его предпринимательская деятельность связана с нефтяным бизнесом. Бизнесмен руководил компанией «Системы Скат», которая занимается производством летательных аппаратов.