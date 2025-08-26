Россия
05:57, 26 августа 2025Россия

Нефтяной бизнесмен разбился на элитной Aston Martin в Москве. Его имя связывают еще с двумя смертями

Бизнесмен Белюскин умер, влетев в отбойник на Aston Martin под Живописным мостом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Павел Бедняков / РИА Новости

57-летний бизнесмен Сергей Белюскин попал в смертельную аварию под Живописным мостом в Москве. Управляя элитным спорткаром Aston Martin, он врезался в отбойник, прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть.

По данным MK.RU, Белюскин переехал в столицу из Иркутской области, его предпринимательская деятельность связана с нефтяным бизнесом. Из открытых источников известно, что он является главой компании «Системы Скат», занимающейся производством летательных аппаратов и соответствующего оборудования.

Причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем

Согласно показаниям очевидцев, перед аварией водитель какое-то время петлял по дороге, явно потеряв управление машиной, а затем влетел в отбойник. Дверь автомобиля удалось разблокировать, пострадавшему пытались оказать первую помощь до приезда скорой помощи, делая искусственное дыхание.

Прибывшие на место врачи пытались откачать мужчину, но он скончался на месте. По предварительным данным, у него были проблемы с сердцем

Telegram-канал Shot

В социальных сетях появилось видео последствий дорожно-транспортного происшествия с машиной Белюскина. На кадрах также запечатлен мужчина, неподвижно лежащий на земле.

Белюскин в прошлом сбил человека и избежал наказания

Писатель Мария Арбатова рассказала, что бизнесмен Сергей Белюскин в 2011 году сбил ее мужа, но избежал наказания. Она отметила, что так и не простила его.

Как можно простить человека, который сфальсифицировал обстоятельства аварии и ушел от ответственности?

Мария АрбатоваПисатель

Арбатова рассказала, что бизнесмен использовал свои связи, а затем по делу истек срок давности. Она подчеркнула, что лично никогда не встречалась с Белюскиным, поскольку он не пытался связаться с ней и не приходил на суды.

Два года назад писатель стала вдовой. Она убеждена, что травмы, полученные супругом во время той аварии, приблизили его смерть.

Имя бизнесмена фигурировало в истории с известной блогершей, погибшей в отеле

Белюскина связывают с известным блогером-психотерапевтом Анной Амбарцумян, тело которой нашли в московском отеле «Петр Первый» в 2020 году. Между ними могла быть романтическая связь.

По данным СМИ, Амбарцумян раскрыла друзьям свои отношения с Белюскиным незадолго до кончины. Экспертиза показала, что причиной смерти стала передозировка наркотиками, но ее друзья не исключали и криминальную версию. Кроме того, бизнесмена видели рядом с отелем незадолго до того, как было обнаружено тело девушки.

В июле 2020 года знакомая блогерши-психотерапевта Лариса Гордьера заявила, что Амбарцумян при жизни «накликала на себя беду». «Она рассказывала, что провернула такую "мульку" — инсценировала свою смерть ради пиара и через Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) наблюдала, как люди реагируют», — пояснила она.

