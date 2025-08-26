Путешествия
15:10, 26 августа 2025Путешествия

Пассажир самолета был искусан обитавшими в кресле клопами и напугал пользователей сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Пассажир самолета Delta Air Lines был искусан обитавшими в его кресле клопами и напугал пользователей сети фотографией с насекомыми. Об этом он рассказал на форуме Reddit.

По словам автора публикации, инцидент произошел в самолете, выполнявшем рейс 22 августа. Пассажир заметил первых клопов на спинке стоящего впереди кресла, однако потом оказалось, что насекомые есть и на его сиденье. Во время полета он был искусан и страдал от зуда.

Поймав несколько клопов в пакет, он подозвал стюардессу и сообщил ей о случившемся. Но та лишь пожала плечами и забрала пакет. Позже Delta Air Lines дала мужчине скидку в размере 100 долларов (8000 рублей). Несмотря на это, пользователи сети оказались разгневаны инцидентом. По их словам, такой компенсации недостаточно.

«Тебе следовало поговорить с пилотами об этом», «Новый страх открылся», «Это мой кошмар», «Отвратительно!» — писали юзеры.

Ранее пассажирка самолета American Airlines нашла ползущего по ее ноге клопа и сфотографировала его. Попавшее на снимок насекомое привело в ужас пользователей Reddit.

