Появились подробности о смерти нефтяного бизнесмена за рулем спорткара в Москве

Shot: У бизнесмена Белюскина случился сердечный приступ за рулем

У известного нефтяного бизнесмена Сергея Белюскина случился сердечный приступ за рулем Aston Martin. Подробности о смерти 57-летнего предпринимателя появились у Shot в Telegram.

По информации издания, Белюскин успел снизить скорость и остановить свой спорткар возле отбойника под Живописным мостом в Москве, чтобы избежать массовой аварии. До приезда медиков бизнесмену оказывали помощь очевидцы, которые делали ему искусственное дыхание. Затем водителя около полутора часов пытались реанимировать врачи, однако сердце россиянина остановилось.

Ранее в сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно стоящий у отбойника Aston Martin, а также сотрудников ДПС и автомобили экстренных служб. Рядом заметен черный пакет, над которым склонилась женщина.

О дорожном инциденте с участием Белюскина стало известно в ночь на 26 августа. Как сообщалось, автомобиль петлял по дороге, врезавшись в результате в отбойник. Дверь машины разблокировали оказавшиеся рядом с местом происшествия люди.

В 2011 году предприниматель стал участником скандала после того, как сбил мужа известного драматурга Марии Арбатовой. По ее словам, Белюскин использовал связи, чтобы избежать наказания. Два года назад стало известно о смерти супруга писательницы. Женщина уверена, что к этому привели полученные в результате ДТП травмы.