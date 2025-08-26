Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:12, 26 августа 2025Бывший СССР

Появление неопознанного самолета над Украиной объяснили

Липовой: Самолет над Винницкой областью мог перевозить для ВСУ технику НАТО
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bob Adams / Wikimedia

Неизвестный самолет над Винницкой областью мог перевозить для Вооруженных сил Украины (ВСУ) технику производства стран Североатлантического альянса (НАТО). Такое мнение высказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru.

«У НАТО есть самолеты, похожие на Ил-76. В них можно перевозить все, что туда поместится: и боевую технику, и боеприпасы, и грузы», — рассказывает военнослужащий.

По словам Липового, поскольку самолет был замечен на западе Украины, то не исключен тот факт, что идет переброска военного груза туда, где есть множество военных аэродромов. Генерал отмечает, что такая практика не является чем-то новым.

26 августа в небе над регионом Украины заметили неопознанный самолет. Отмечается, что он похож на транспортный самолет Ил-76.

    Все новости