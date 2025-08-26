Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:21, 26 августа 2025Мир

Президент Чехии оценил инициативу Трампа по Украине

Президент Чехии Павел: Инициатива Трампа по Украине важна, но рано думать о мире
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Omar Havana / Getty Images

Инициатива президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта важна, однако пока рано думать, что мир в стране достижим. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает Чешское информационное агентство (ČTK).

«По словам президента Петра Павла, инициатива президента США Дональда Трампа в переговорах по Украине представляет собой важный сдвиг. Однако он считает преждевременным полагать, что мир достижим», — приводит агентство слова чешского лидера.

Он добавил, что в мире сейчас формируется «коалиция авторитарных стран», которые заинтересованы в изменении международного порядка и защите своих интересов.

Ранее Петр Павел назвал возможным размещение на Украине чешских миротворцев после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной заметили неопознанный военно-транспортный самолет. В России рассказали, какой груз мог быть там

    До участия в конкурсе «Мисс Вселенная» допустили самую загадочную участницу

    Анна Седокова снялась в откровенном топе с глубоким вырезом

    Российская журналистка обжаловала свой арест из-за постов в мессенджере

    Дмитриев рассказал о призванном изменить мир диалоге Путина и Трампа

    Врачи предупредили о риске опасных инфекций из-за смартфона

    Мечта о собственной ферме толкнула российских подростков на преступление

    Зеленский обсудил гарантии безопасности Украины с военным командованием Великобритании

    В России оценили востребованность снайперской «плетки»

    «Европа выдаст свое оружие за украинское». Почему на Украине все чаще говорят о собственном производстве крылатых ракет и дронов?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости