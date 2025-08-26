Пролитый чай не дал слепой долгожительнице отпраздновать 100-летие

People: У 99-летней британки нашли пневмонию и флегмону после ожога чаем

Пролитый чай не дал слепой долгожительнице Маргарет Элунед Робертс отпраздновать 100-летие. Историю британки опубликовало издание People со ссылкой на отчет Кейт Робертсон, старшего коронера северо-западного Уэльса.

Согласно данным расследования, в сентябре 2025 года Робертс исполнилось бы 100 лет. Однако за год до юбилея она облилась чаем в доме престарелых и скончалась, как указано в документах, «в результате заболеваний, вызванных ожогом ноги». Коронер обнаружила, что на фоне тяжелого ожога у женщины развились пневмония и флегмона. Ее состояние осложнялось пожилым возрастом, астмой и ишемической болезнью сердца.

Как добавила коронер, смерть была официально признана несчастным случаем. Выяснилось, что ассистент врача Сара Томас дала слепой женщине горячий напиток, потому что та якобы была «очень независимой» и хотела выпить чашку чая сама. Позже медсестра Джо Риви обнаружила Робертс в растерянности и с поднятыми руками. Некоторое время ее лечили в ожоговом отделении, но через месяц ее не стало.

