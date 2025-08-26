Россия
15:36, 26 августа 2025Россия

Путин поручил обеспечить российский регион бронированными скорыми

Путин поручил обеспечить Херсонскую область бронированными машинами скорой
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить Херсонскую область бронированными автомобилями скорой помощи. Об этом он заявил во время встречи с губернатором региона Владимиром Сальдо, сообщается на сайте Кремля.

«Мы с Вами разговаривали, я просил и коллег из правительства помочь Вам, в системе здравоохранения просил предусмотреть возможность поставки и использования бронированной техники», — сказал глава государства.

Сальдо сообщил, что регион уже получил 15 бронированных машин скорой помощи, которые поставила корпорация «Ростех» совместно с Минздравом России. Других данных об этом он не привел.

Ранее сообщалось, что в России больницы и поликлиники будут отдельно защищать от атак беспилотных летательных аппаратов. В первую очередь от дронов защитят объекты первой категории — это те, где в случае теракта пострадать могут более тысячи человек, а сумма ущерба составит свыше 100 миллионов рублей.

