Путин поручил обеспечить российский регион бронированными скорыми

Путин поручил обеспечить Херсонскую область бронированными машинами скорой

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить Херсонскую область бронированными автомобилями скорой помощи. Об этом он заявил во время встречи с губернатором региона Владимиром Сальдо, сообщается на сайте Кремля.

«Мы с Вами разговаривали, я просил и коллег из правительства помочь Вам, в системе здравоохранения просил предусмотреть возможность поставки и использования бронированной техники», — сказал глава государства.

Сальдо сообщил, что регион уже получил 15 бронированных машин скорой помощи, которые поставила корпорация «Ростех» совместно с Минздравом России. Других данных об этом он не привел.

Ранее сообщалось, что в России больницы и поликлиники будут отдельно защищать от атак беспилотных летательных аппаратов. В первую очередь от дронов защитят объекты первой категории — это те, где в случае теракта пострадать могут более тысячи человек, а сумма ущерба составит свыше 100 миллионов рублей.