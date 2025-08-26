Раскрыта вероятная причина рака мозга

Daily Mail: Черепно-мозговая травма может спровоцировать опухоль мозга

Американские неврологи Саеф Иззи и Сандро Марини рассказали, что черепно-мозговые травмы могут спровоцировать развитие рака мозга. Их слова приводит Daily Mail.

По словам врачей, вероятная причина появления опухолей мозга была раскрыта в ходе исследования, соавторами которого они являлись. Специалисты изучили 75 тысяч случаев легких, средних и тяжелых черепно-мозговых травм. Иззи сообщил, что у 87 пациентов, получивших средние или тяжелые травмы, в течение пяти лет появились опухоли в мозге. «Я нахожу эти результаты тревожными. Наша работа показала, что черепно-мозговая травма — это хроническое заболевание с долгосрочными последствиями», — заявил невролог.

Марини добавил, что тяжелые и средние травмы головного мозга действительно увеличивают риск развития новообразований. Однако, по его словам, вероятность такого события все же небольшая. Тем не менее он считает, что за пациентами, получившими травмы головы, необходимо наблюдать не только во время лечения, но и в течение нескольких лет после его завершения.

