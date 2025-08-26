Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:12, 26 августа 2025Экономика

Раскрыты возможные сроки вступления в силу закона о российской полке

Минпромторг: Закон о российской полке может вступить в силу с 1 марта 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Закон о «российской полке», содержащий условия, по которым для торговли устанавливается минимальная квота на российские товары, может вступить в силу с 1 марта 2026 года. Об этом говорится в опубликованном Минпромторгом России законопроекте.

В документе говорится, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность через организацию торговой сети и определяющие ассортимент товаров, обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров.

Эта доля должна соответствовать длине всех фасадов (лицевых частей) товаров данной группы, обращенных к покупателю.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2026 года», — говорится в документе. При этом высота размещения таких товаров на полках должна составлять от 80 до 160 сантиметров от пола.

В марте сообщалось, что Минпромторг внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект о приоритете российских товаров в розничной торговле. О намерении ведомства упростить доступ отечественной продукции на прилавки магазинов заявил заместитель главы министерства Виктор Евтухов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Звучали угрозы, шантаж и оскорбления». Мэр Тбилиси рассказал, как Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России

    Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж

    Стало известно о погибшем в результате пожара в многоэтажке в Петербурге

    Нюхавщего ягодицы преступника повторно арестовали за то же преступление

    Риск спасателей погибнуть при эвакуации россиянки с пика Победы оценили как очень высокий

    Названо число лишенных доступа к чистой питьевой воде людей на планете

    В США заявили о планах урегулировать конфликт на Украине до конца года

    ВВС Германии подняли в небо истребители из-за российского Ил-20М над Балтийским морем

    Раскрыты возможные сроки вступления в силу закона о российской полке

    «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче Кубка России с восемью голами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости