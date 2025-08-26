Раскрыты возможные сроки вступления в силу закона о российской полке

Минпромторг: Закон о российской полке может вступить в силу с 1 марта 2026 года

Закон о «российской полке», содержащий условия, по которым для торговли устанавливается минимальная квота на российские товары, может вступить в силу с 1 марта 2026 года. Об этом говорится в опубликованном Минпромторгом России законопроекте.

В документе говорится, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность через организацию торговой сети и определяющие ассортимент товаров, обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров.

Эта доля должна соответствовать длине всех фасадов (лицевых частей) товаров данной группы, обращенных к покупателю.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2026 года», — говорится в документе. При этом высота размещения таких товаров на полках должна составлять от 80 до 160 сантиметров от пола.

В марте сообщалось, что Минпромторг внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект о приоритете российских товаров в розничной торговле. О намерении ведомства упростить доступ отечественной продукции на прилавки магазинов заявил заместитель главы министерства Виктор Евтухов.