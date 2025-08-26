Россиян предупредили о штрафах за умышленную установку лифта

Умышленная остановка лифта без уважительной причины грозит штрафом от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Об этом россиян предупредил юрист Илья Русяев в разговоре с News.ru.
Специалист напомнил, что в Кодексе об административных правонарушениях есть статья о безопасности эксплуатации лифтов. В соответствии с ней за умышленную остановку кабины без уважительной причины можно заплатить от трех до пяти тысяч рублей. Штрафы предусмотрены и для организаций: должностные лица рискуют потерять до 30 тысяч рублей либо лишиться права занимать посты сроком до полутора лет, а компании — от 300 до 350 тысяч рублей или приостановить работу на три месяца.
Русяев отметил, что ответственность грозит и тем, кто злоупотребляет вызовом диспетчера. За первый ложный вызов придется отдать до 1,5 тысячи рублей. В случае, если ситуация повторится, штраф увеличится до пяти тысяч или будет заменен обязательными работами. Отдельных санкций за «досуговое катание», продолжил он, в лифтах пока нет. Между тем в Госдуме рассматривают проект закона, который ограничит обслуживание лифтов только специализированными компаниями из реестра.
Ранее эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук рассказал, что с нынешнего года жильцы не могут отказаться от платы за лифт в многоквартирном доме.