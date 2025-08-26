Россиян предупредили о штрафах за умышленную установку лифта

Юрист Русяев: Ложный вызов диспетчера лифта чреват штрафом до 1500 рублей

Умышленная остановка лифта без уважительной причины грозит штрафом от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Об этом россиян предупредил юрист Илья Русяев в разговоре с News.ru.

Специалист напомнил, что в Кодексе об административных правонарушениях есть статья о безопасности эксплуатации лифтов. В соответствии с ней за умышленную остановку кабины без уважительной причины можно заплатить от трех до пяти тысяч рублей. Штрафы предусмотрены и для организаций: должностные лица рискуют потерять до 30 тысяч рублей либо лишиться права занимать посты сроком до полутора лет, а компании — от 300 до 350 тысяч рублей или приостановить работу на три месяца.

Русяев отметил, что ответственность грозит и тем, кто злоупотребляет вызовом диспетчера. За первый ложный вызов придется отдать до 1,5 тысячи рублей. В случае, если ситуация повторится, штраф увеличится до пяти тысяч или будет заменен обязательными работами. Отдельных санкций за «досуговое катание», продолжил он, в лифтах пока нет. Между тем в Госдуме рассматривают проект закона, который ограничит обслуживание лифтов только специализированными компаниями из реестра.

Ранее эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук рассказал, что с нынешнего года жильцы не могут отказаться от платы за лифт в многоквартирном доме.

