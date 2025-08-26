Россияне раскрыли траты на содержание дач

Исследование Starwind: Две трети россиян тратят на дачу 30 тысяч рублей за сезон

Две трети россиян тратят на дачу за сезон до 30 тысяч рублей, а покупать предпочитают садовый инвентарь и технику, сообщается в исследовании Starwind. Результаты исследовании предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе организации.

«Несмотря на неизбежные траты на инвентарь и удобрения, большинство россиян предпочитает вести дачное хозяйство экономно. Как показал опрос, две трети дачников (64 процента) уложились в сезонные расходы в сумму до 30 тысяч рублей. Четверть опрошенных вложили в участок от 31 до 70 тысяч. Только 7 процентов респондентов содержание участка обошлось в сумму от 71 до 100 тысяч рублей. Значительные вложения больше 100 тысяч рублей делали только 4 процента опрошенных», — сообщается в результатах исследования.

Ключевой статьей расходов остается приобретение садового инвентаря, инструментов и техники, отмечается там. В обязательный набор для ухода за участком, по мнению опрошенных, входит лопата, грабли и вилы, а также триммеры и газонокосилки. Две трети респондентов обязательно покупают секатор или сучкорез, чтобы ухаживать за деревьями и кустарниками. Также в арсенале почти половины дачников есть бензопилы, уточнили в пресс-службе.

Для многих россиян дача традиционно ассоциируется с работами по саду и огороду. Однако сегодняшняя реальность такова, что дачники все чаще находят разумный баланс между ручным трудом и использованием садовой техники. Культиваторы, триммеры и газонокосилки легко справляются с рутиной, освобождая время для самого приятного — возможности полноценно расслабиться, провести время с близкими и насладиться заслуженным отдыхом на природе вдали от городской суеты Анна Нужина ведущий бренд-менеджер Starwind

Ранее под Тверью был задержан мужчина, заколовший пожилую местную жительницу, отказавшуюся платить вперед за ремонт дачи. По данным следствия, преступление произошло вечером 18 августа в СНТ «Козловский садовод-1». Ремонтник пришел к женщине, у которой ранее занимался строительством, за тем, чтобы попросить денег в счет будущих произведенных им работ. Хозяйка дачи отказала ему.

