Россиянка попала в больницу с торчащей из глаза веткой

Жительница Москвы погуляла по лесу и попала в больницу с торчащей из глаза веткой. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
Россиянка рассказала медикам, что необычную травму получила во время нахождения в лесу. В больнице №15 имени Филатова женщине помогли вытащить инородный предмет.
Как утверждает Baza, глазное яблоко у горожанки осталось целым, ветка повредила только мягкие ткани. Москвичку уже выписали домой.
До этого стало известно, что в Кемерово врачи достали четырехсантиметрового червя из глаза пациентки.
Россиянка обратилась в поликлинику с жалобами на образовавшийся пузырь на белке глаза. Специалисты выяснили, что к ней подселился гельминт.
Еще раньше в Сибири у женщины из глаза извлекли 13-сантиметрового червя.