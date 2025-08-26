Россия
Россиянка попала в больницу с торчащей из глаза веткой

Москвичка погуляла по лесу и попала в больницу с торчащей из глаза веткой
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жительница Москвы погуляла по лесу и попала в больницу с торчащей из глаза веткой. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка рассказала медикам, что необычную травму получила во время нахождения в лесу. В больнице №15 имени Филатова женщине помогли вытащить инородный предмет.

Как утверждает Baza, глазное яблоко у горожанки осталось целым, ветка повредила только мягкие ткани. Москвичку уже выписали домой.

До этого стало известно, что в Кемерово врачи достали четырехсантиметрового червя из глаза пациентки.

Россиянка обратилась в поликлинику с жалобами на образовавшийся пузырь на белке глаза. Специалисты выяснили, что к ней подселился гельминт.

Еще раньше в Сибири у женщины из глаза извлекли 13-сантиметрового червя.

