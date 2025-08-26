Культура
15:32, 26 августа 2025Культура

Российская актриса рассказала о столкновении со стаей бездомных собак

Российская актриса Николаева вспомнила, как столкнулась со стаей бездомных собак
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Российская актриса Елена Николаева вспомнила, как столкнулась со стаей бездомных собак неподалеку от рынка в Москве. Этим она поделилась с «Пятым каналом» на премьере документального фильма «Черкизон. Ад и рай новой России».

Она отметила, что инцидент произошел в 2000-х. «Возле "Черкизона" я как раз купила это прекрасное платье и побежала. Подружка на меня смотрела, и тут на меня стая бездомных собак понеслась. Помню, что это было страшно», — сказала артистка.

Она отметила, что из-за страха замерла и не двигалась с места. «Они обнюхали мое платье леопардовое и отстали от меня. Не понравилось им что-то или наоборот», — добавила Николаева.

