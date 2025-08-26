Силовые структуры
Российская школьница пыталась поджечь релейный шкаф

В Красноярске арестовали школьницу за попытку совершить теракт
Кадр: Telegram-канал Восточного межрегионального СУТ СК России

В Красноярске арестовали школьницу за попытку совершить теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 205 («Покушение на совершение террористического акта») УК РФ.

По данным следствия, 6 августа несовершеннолетняя за денежное вознаграждение попыталась поджечь объект транспортной инфраструктуры, но возгорание не произошло по независящим от нее причинам.

Сотрудники правоохранительных органов задержали школьницу, ей предъявлено обвинение. По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в поджогах релейных шкафов по заказу спецслужб Украины попросился на СВО.

