Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:54, 26 августа 2025Бывший СССР

Российские военные показали «огненный ад» для бойцов ВСУ в Волчанске

Российские военные показали огненный ад для бойцов ВСУ в Волчанске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские военные нанесли массовый удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске. Соответствующие кадры показал Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Авторы канала назвали происходящее огненным адом для украинских войск. Они отметили, что бойцов ВСУ атакуют при помощи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек», артиллерии и авиации.

«Огненный ад для боевиков ВСУ в Волчанске. На левобережье Волчанска идет активная отработка позиций противника. В ход идет артиллерия, авиация и "Солнцепеки"», — говорится в сообщении.

Ранее на видео попал удар по базе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ, ликвидированной в Брянской области. Местоположение объекта выдал пленный командир спецназа украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп решил прекратить финансирование Украины

    Выявлен неожиданный фактор преждевременного старения

    Эмили Ратаковски снялась в кожаном топе и прозрачных леггинсах

    В Раде заявили о приговоре человечности в Зеленском

    Раскрыта вероятная причина рака мозга

    Западные страны создали план поддержки Украины после окончания конфликта

    Российские военные показали «огненный ад» для бойцов ВСУ в Волчанске

    Блогер похвастался расправой над одолжившим у него деньги знакомым и был арестован

    Трамп рассказал о неожиданной похвале Путина

    Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости