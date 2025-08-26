Российские военные показали «огненный ад» для бойцов ВСУ в Волчанске

Российские военные нанесли массовый удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске. Соответствующие кадры показал Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Авторы канала назвали происходящее огненным адом для украинских войск. Они отметили, что бойцов ВСУ атакуют при помощи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек», артиллерии и авиации.

«Огненный ад для боевиков ВСУ в Волчанске. На левобережье Волчанска идет активная отработка позиций противника. В ход идет артиллерия, авиация и "Солнцепеки"», — говорится в сообщении.

Ранее на видео попал удар по базе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ, ликвидированной в Брянской области. Местоположение объекта выдал пленный командир спецназа украинских войск.