Российский военкор высказался о расправе над сторонником «Русской общины» под Москвой

Военкор Стешин о расправе над сторонником «Русской общины»: Это классовая борьба
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российский военкор Дмитрий Стешин высказался о расправе над сторонником «Русской общины» под Москвой. Своим видением ситуации он поделился в Telegram.

Журналист назвал случившееся проявлением «классовой борьбы». Он заявил, что семья одного из напавших на россиянина занимается «торговлей мигрантами». «Для щелковского кабанья [Ерошевич] был враг лютый именно из-за "Русской общины"», — утверждает Стешин.

Тем временем суд арестовал уже четвертого фигуранта дела о расправе над сторонником «Русской общины» в Подмосковье. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Мужчина пробудет в следственном изоляторе до 17 октября.

23 августа стало известно о смерти футболиста любительского клуба «Русская община Щелково» Арсения Ерошевича. Перед этим он был жестоко избит в подмосковном Щелково.

