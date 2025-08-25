Суд арестовал четвертого подозреваемого в расправе над футболистом из «Русской общины»

Суд арестовал подозреваемого в расправе над футболистом из «Русской общины»

В Московской области суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте четвертого подозреваемого в расправе над футболистом Арсением Ерошевичем, входившим в движение «Русская община». Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, на время следствия четвертый 32-летний подозреваемый в жестоком избиении Ерошевича в Щелково отправлен в СИЗО до 17 октября 2025 года. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Трех напавших на футболиста ранее арестовали, двое из них уже признали вину.

Об избиении футболиста стало известно 19 августа. Сообщалось, что причиной стал его конфликт с посетителями ночного клуба в подмосковном Щелково. Ерошевича атаковали несколько человек, и после одного удара сзади он упал головой об асфальт и потерял сознание, однако ему продолжили наносить удары.