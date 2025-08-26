Из жизни
09:07, 26 августа 2025Из жизни

Рыбаки поймали 365-килограммовую рыбу и получили за нее 57 миллионов рублей

Команда судна Reel Toy поймала марлина, весящего 365 кг, на турнире MidAtlantic
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Shi Tingyi / Globallookpress.com

В США завершился рыболовный турнир MidAtlantic, участники которого боролись за призовой фонд, составляющий один миллион долларов (80 миллионов рублей). Об этом сообщает сайт On The Water.

Турнир продолжался дольше, чем предполагалось, поскольку на второй день ураган Эрин сорвал рыбалку. Чтобы претендовать на приз, рыболовам требовалось поймать крупного голубого марлина. Всех превзошла команда судна Reel Toy, поймавшая 365-килограммовую рыбу на третий день турнира.

Второй достойный марлин попался рыбакам с судна BAR South. Их улов весил 280 килограммов. В итоге они поделили призовой миллион с командой Reel Toy, получившей первое место и 706,2 тысяч долларов (57 миллионов рублей). Команда BAR South достались оставшиеся 302 тысячи долларов (23 миллиона рублей).

Марлин — крупная рыба, вырастающая до пяти метров в длину. Она способна разгоняться до 110 километров в час. Глушит добычу длинным рылом в виде копья.

Ранее сообщалось, что в Индии пропал без вести рыбак, поймавший голубого марлина. Рыба выдернула его из лодки и утащила в открытое море.

