12:34, 26 августа 2025

С сайта Зеленского пропал русский язык

RTVI: С сайта президента Зеленского убрали возможность читать на русском языке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

С сайта президента Украины Владимира Зеленского пропала возможность читать публикации на русском языке. На эти изменения обратило внимание издание RTVI.

С помощью сервиса Wayback Machine, позволяющего просматривать историю изменений интернет-страниц, издание обнаружило, что до 30 декабря 2024 года на сайте Зеленского была вкладка, позволяющая пользователям просматривать контент на русском языке. 31 декабря эту функцию убрали.

Кроме того, последнее выступление украинского президента на русском вышло на сайте в конце декабря 2023 года. В нем Зеленский поделился планами на следующий год и рассказал об итогах заседания ставки верховного главнокомандующего. После этой публикации на сайте не выходило русскоязычных материалов, заключило издание.

17 июля 2024 года на Украине вступил в силу закон «О медиа», ужесточающий требования к использованию украинского языка на телевидении. Согласно документу, русский язык можно применять только «в устойчивых выражениях, коротких фразах и отдельных словах».

