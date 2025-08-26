Семенович раскрыла подробности предстоящей свадьбы

Певица Анна Семенович призналась, что готовится к свадьбе в следующем году

Певица Анна Семенович, известная по выступлениям в составе группы «Блестящие», сообщила, что уже начала планировать свадьбу. Об этом она рассказала изданию Ura.ru.

Артистка призналась, что узаконит свои отношения с предпринимателем Денисом Шреером в 2026 году.

«Дай бог, в следующем году. Мы не хотим пафосную свадьбу. Я двадцать с лишним лет в профессии, провела такое количество разных торжеств!» — сообщила Семенович.

Известно, что пара не может сыграть свадьбу из-за длительного бракоразводного процесса возлюбленного певицы. Она рассказала, что обязательно пригласит на свадьбу в качестве гостя Татьяну Буланову и понадеялась на музыкальное поздравление от певицы.

