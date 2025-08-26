Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:40, 26 августа 2025Россия

Си Цзиньпину передали послание от Путина

Володин передал Си Цзиньпину теплые приветствия и добрые пожелания от Путина
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину послание от президента РФ Владимира Путина, а именно теплые слова приветствия и добрые пожелания от российского лидера. Это произошло во время встречи в Китае, передает РИА Новости.

Кроме того, Володин уведомил Си Цзиньпина об итогах десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.

Председатель ГД РФ находится в Китае по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Ожидается, что в ходе встречи будут затронуты вопросы развития межпарламентского сотрудничества Рдвух стран, а также укрепление взаимодействия КНР и России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной бизнесмен разбился на элитной Aston Martin в Москве. Его имя связывают еще с двумя смертями

    У нескольких самолетов SSJ-100 нашли недостатки в конструкции фюзеляжа

    Водолацкий объяснил позицию России после встречи Путина и Трампа на Аляске

    Си Цзиньпину передали послание от Путина

    Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов с одним условием

    Маск рассказал о нелегитимных правительствах

    Си Цзиньпин провел встречу с Володиным в Китае

    В Госдуме оценили продвижение ВС России в ДНР

    Готовность Украины к отопительному сезону оценили

    Назван простой способ наладить сон без лекарств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости