Слуцкий заявил о прорыве здравого смысла в европейском пространстве

Слуцкий: Здравый смысл стал увереннее пробиваться в европейском пространстве

Здравый смысл стал увереннее пробиваться на всем европейском пространстве, а не только в Венгрии и Словакии. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«На фоне изменений линии Вашингтона в отношении украинского конфликта здравый смысл стал увереннее пробиваться и на европейском пространстве. И не только в Словакии или Венгрии. Президент Польши Навроцкий объявил о намерении уравнять нацистскую символику с бандеровской», — написал Слуцкий.

Он отметил, что говорить об «эре прозрения» рано, однако соответствующая тенденция уже наметилась.

Ранее глава офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что поведение украинских властей не соответствует статусу кандидата в Европейский союз (ЕС).