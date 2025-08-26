Россия
01:15, 26 августа 2025Россия

Слуцкий заявил о прорыве здравого смысла в европейском пространстве

Евгений Силаев
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Здравый смысл стал увереннее пробиваться на всем европейском пространстве, а не только в Венгрии и Словакии. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«На фоне изменений линии Вашингтона в отношении украинского конфликта здравый смысл стал увереннее пробиваться и на европейском пространстве. И не только в Словакии или Венгрии. Президент Польши Навроцкий объявил о намерении уравнять нацистскую символику с бандеровской», — написал Слуцкий.

Он отметил, что говорить об «эре прозрения» рано, однако соответствующая тенденция уже наметилась.

Ранее глава офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что поведение украинских властей не соответствует статусу кандидата в Европейский союз (ЕС).

    Все новости