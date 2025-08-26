Через порты Мариуполя и Бердянска ведется торговля российскими ресурсами

В соцсетях появилось сообщение, что Россия открыла порты Мариуполя и Бердянска, чтобы торговать, как утверждается, краденным с Донбасса зерном и местными полезными ископаемыми.

Морские порты Мариуполь и Бердянск внесли в перечень открытых портов для захода иностранных судов в конце прошлой недели. Они были включены в реестр морских портов страны в марте 2023 года.

В августе прошлого года Росморречфлот сообщал, что порт в Бердянске является универсальным: он способен переваливать зерно, нефтепродукты, уголь, кокс, руду, металлы, другие генеральные и навалочные грузы. Основной номенклатурой груза морского порта Мариуполь же являются металл, уголь и зерно.

Поскольку Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России еще в 2022 году, обвинения страны в торговле «ворованными» ресурсами беспочвенны, так как данные ресурсы были выращены и добыты на территории РФ.

В частности, именно российская сторона привела мариупольский порт в порядок. Специалисты из РФ разминировали территорию гавани, отремонтировали системы теплоснабжения, электроснабжения и водообеспечения, трансформаторные подстанции, технические и административные здания. Проведение колоссальной работы требовалось и в отношении порта в Бердянске. В общей сложности на восстановление обеих гаваней Москва выделила около 5,8 миллиарда рублей.

Также известно, что Россия на протяжении последних девяти лет является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и замороженной рыбы. Только в прошлом году РФ поставила около 57 тонн пшеницы почти в 160 стран. Обвинять страну в воровстве, когда она и так находится впереди многих в вопросе экспорта продовольствия, абсурдно.

Данные о том, что Россия будет торговать краденым зерном и ресурсами через порты Мариуполя и Бердянска, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».