Сотрудница морга обворовывала тела военнослужащих ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области сотрудница морга обворовывала тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает РИА Новости.

«В Харьковской области разоблачена сотрудница морга, которая обворовывала погибших украинских воинов», — говорится в заявлении.

В прокуратуре указали, что расследование было начато после обращения вдовы одного из погибших военнослужащих ВСУ, которая обнаружила пропажу обручального кольца мужа.

Следователи установили, что подозреваемая регулярно присваивала мобильные телефоны и драгоценности военнослужащих, которые затем сдавались в ломбарды. В ходе обысков у нее нашли большое количество ювелирных изделий, предположительно принадлежавших погибшим военным.

Ранее появилось видео с камер наблюдения в украинском крематории, на котором запечатлено, как сжигают переданные Россией тела военнослужащих ВСУ. На такие меры украинская сторона идет для того, чтобы не выплачивать родственникам погибших бойцов компенсацию.