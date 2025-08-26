Стали известны масштабы выпуска Lada Iskra на бывшем заводе Nissan

АвтоВАЗ: В Санкт-Петербурге выпустят до четырех тысяч экземпляров Lada Iskra

До конца 2025 года на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге планируют выпустить до 4000 экземпляров модели автомобиля Lada Iskra. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на компанию «АвтоВАЗ».

Оказалось, что «АвтоВАЗ» и «Автозавод «Санкт-Петербург» уже вышли на финальную стадию подготовки серийного производства Lada Iskra. Поставки сборочных комплектов для серийного производства этих автомобилей стартуют в начале следующего месяца. Подчеркивается, что машины, собранные в Тольятти и в Санкт-Петербурге, будут технически и визуально идентичны.

В июле стало известно, что базовая модель седана Lada Iskra Comfort будет стоить 1 249 000 рублей. За улучшенную модель Life (с кондиционером и обогревом передних сидений и зеркал) придется заплатить 1 319 000 рублей. Еще дороже Enjoy: цены на нее начинаются от 1 439 000 рублей. Ее владельцам обещают круиз-контроль, сигнализацию и мультимедийную систему LADA Enjoy Evo.