Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:31, 26 августа 2025Ценности

Стилист Лисовец назвал модные цвета одежды на осень

Стилист Лисовец: Одежда коричневого и розового цветов будет модной осенью
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anna Savina / Unsplash

Российский стилист Владислав Лисовец назвал модные цвета одежды на осень 2025 года. Соответствующий материал появился на его официальном сайте.

По словам эксперта, в грядущем сезоне актуальными будут типичные для осени оттенки. Среди них — коричневые, бежевые и насыщенно-бордовые тона.

В то же время в тренде окажутся яркие летние цвета. «Дизайнеры все еще активно выбирают розовый: и тот, что напоминает Барби, и более приглушенные варианты, вплоть до кораллового. Много ярких, насыщенных цветов: красный, зеленый, желтый!» — указал специалист, призвав при этом избегать неоновых оттенков.

В июле Лисовец также назвал женственность и легкую неухоженность трендом осени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские дроны атаковали Петербург. Для запуска могли использовать корабли в Балтийском море и небо Эстонии

    Названа цена самого дорогого дома в Сочи

    Яна Рудковская раскрыла секрет стройности

    Атаковавший российское село на Bradley солдат ВСУ попал в плен и под следствие

    Шпионившая за российскими войсками девушка получила срок

    В России подешевела красная икра

    Восемь российских шахматистов сыграют на Кубке мира

    В России потребовали передать в госсобственность активы владеющих «Кириешками» и «Яшкино»

    Российские войска взяли в клещи подразделения ВСУ в Серебрянском лесничестве

    Россиян предупредили о новом виде мошенничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости