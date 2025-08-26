Трамп рассмотрит «что-то серьезное» для украинского урегулирования

Трамп рассмотрит «что-то серьезное», если его не устроит темп решения по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает что-то «серьезное» на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования. Выступление Трампа транслируется на официальном YouTube-канале Белого дома.

Он отметил, что в связи с украинским урегулированием рассматривает только экономические меры: «мы не хотим третьей мировой».

«Если мне придется к этому прибегнуть, то, что я задумал, будет очень серьезным. Но я хочу, чтобы этот [конфликт] закончился», — отметил он.

Ранее Трамп объяснил, что пока не вводит новые экономические санкции против России, так как надеется на мир на Украине. Американский лидер добавил, что санкции «могут быть серьезными».