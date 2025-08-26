Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:36, 26 августа 2025Мир

Трамп захотел получить в собственность военную базу в Южной Корее

Трамп сообщил о планах попросить Южную Корею отдать арендуемую военную базу США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский президент Дональд Трамп намерен попросить Сеул передать в собственность американской стороне крупную военную базу, арендуемую в Республике Корея. Политик сообщил об этом, отвечая на вопросы сотрудников СМИ в начале встречи с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном, пишет ТАСС.

«И, возможно, одно из того, что я хотел бы сделать, это попросить их передать нам право собственности на землю, на которой у нас стоит большой форт», — объяснил Дональд Трамп.

Глава Белого дома добавил, что говорит о крупной военной базе.

Однако он отказался комментировать вопрос о возможности сокращения численности военного контингента США, размещенного в Южной Корее.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет работать над смягчением напряженности между КНДР и Южной Кореей. По словам политика, у США есть возможность повлиять на ситуацию в отношениях двух стран.

До этого глава Белого дома сравнил политическую ситуацию в Южной Корее с «чисткой или революцией».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    55-летняя Наоми Кэмпбелл в купальнике отдохнула на Ибице

    Депутат Рады раскрыл план Зеленского насчет Украины

    В небе над Украиной заметили загадочный голубой луч

    В России предложили денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

    Средства ПВО за четыре часа отразили атаку украинских БПЛА

    Депутат Рады сравнил Украину с ЧВК

    Трамп захотел получить в собственность военную базу в Южной Корее

    Объяснены загадочные исчезновения в Бермудском треугольнике

    В России высказались против ремонта «Петра Великого»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости