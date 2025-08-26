Трамп захотел получить в собственность военную базу в Южной Корее

Трамп сообщил о планах попросить Южную Корею отдать арендуемую военную базу США

Американский президент Дональд Трамп намерен попросить Сеул передать в собственность американской стороне крупную военную базу, арендуемую в Республике Корея. Политик сообщил об этом, отвечая на вопросы сотрудников СМИ в начале встречи с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном, пишет ТАСС.

«И, возможно, одно из того, что я хотел бы сделать, это попросить их передать нам право собственности на землю, на которой у нас стоит большой форт», — объяснил Дональд Трамп.

Глава Белого дома добавил, что говорит о крупной военной базе.

Однако он отказался комментировать вопрос о возможности сокращения численности военного контингента США, размещенного в Южной Корее.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет работать над смягчением напряженности между КНДР и Южной Кореей. По словам политика, у США есть возможность повлиять на ситуацию в отношениях двух стран.

До этого глава Белого дома сравнил политическую ситуацию в Южной Корее с «чисткой или революцией».