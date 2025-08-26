У известного российского музыканта нашли долги на 570 тысяч рублей

Игоря Бутмана разыскивают судебные приставы из-за долгов на 570 тыс. рублей

Известного российского саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана разыскивают судебные приставы. У музыканта нашли долги на 570 тысяч рублей, сообщает портал «Страсти».

Согласно информации из открытых источников, компания ООО «Джаз-оркестр Игоря Бутмана» задолжала Федеральной службе судебных приставов более 570 тысяч рублей. На фоне этого были возбуждены пять исполнительных производств. Наиболее крупную задолженность обнаружили в мае текущего года — с коллектива артиста постановили взыскать 565 тысяч рублей.

Помимо этого, в 2025 году Бутману вписали несколько штрафов ГИБДД. Сума одного из них составила 4,5 тысячи рублей, о сумме других штрафов информации нет. Сам артист пока не давал комментариев касательно собственных долгов.

Ранее сообщалось, что судебные начали конфискацию имущества осужденного певца Шарлота. О том, что именно и на какую сумму будет конфисковано, сведений пока нет.