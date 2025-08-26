Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:26, 26 августа 2025Культура

У известного российского музыканта нашли долги на 570 тысяч рублей

Игоря Бутмана разыскивают судебные приставы из-за долгов на 570 тыс. рублей
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Известного российского саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана разыскивают судебные приставы. У музыканта нашли долги на 570 тысяч рублей, сообщает портал «Страсти».

Согласно информации из открытых источников, компания ООО «Джаз-оркестр Игоря Бутмана» задолжала Федеральной службе судебных приставов более 570 тысяч рублей. На фоне этого были возбуждены пять исполнительных производств. Наиболее крупную задолженность обнаружили в мае текущего года — с коллектива артиста постановили взыскать 565 тысяч рублей.

Помимо этого, в 2025 году Бутману вписали несколько штрафов ГИБДД. Сума одного из них составила 4,5 тысячи рублей, о сумме других штрафов информации нет. Сам артист пока не давал комментариев касательно собственных долгов.

Ранее сообщалось, что судебные начали конфискацию имущества осужденного певца Шарлота. О том, что именно и на какую сумму будет конфисковано, сведений пока нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной заметили неопознанный военно-транспортный самолет. В России рассказали, какой груз мог быть там

    В сети появились кадры с похорон «короля цыган» с золотым гробом

    Фетисов фразой «нельзя разбрасываться паспортами» оценил слова Клаудиньо об СВО

    Трамп решил прекратить финансирование Украины

    Названа самая опасная страна в мире для селфи

    «Газпром» установил исторический рекорд

    Известный телеведущий пожаловался на шокировавшие его угрозы от зрителей

    У известного российского музыканта нашли долги на 570 тысяч рублей

    Немецкие порты попросили деньги на подготовку к войне

    На Украине мужчинам разрешили выезжать из страны при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости