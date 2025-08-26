Силовые структуры
УФСИН прокомментировала новость о возможной отправке главаря банды киллеров Джако на СВО

УФСИН: Осужденный пожизненно Гагиев не уходил на СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Осужденный на пожизненный срок главарь банды киллеров Аслан Гагиев, известный под псевдонимом Джако не уходил в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

По данным агентства, сейчас Гагиев отбывает наказание в колонии «Полярная сова».

Ранее сообщалось, что отправка Джако на СВО невозможна, потому что пожизненно осужденные не имеют права заключать контракт с Минобороны России. Отмечается, что любые движения фигуранта в сторону выхода на свободу можно будет начинать не ранее чем через 23 года.

Накануне распространилась информация, что появились слухи об отправке Гагиева в зону спецоперации. Согласно им, он якобы отправил знакомому голосовое сообщение, в котором рассказал, что находится в приграничной зоне.

