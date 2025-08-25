Силовые структуры
20:08, 25 августа 2025Силовые структуры

Данные о возможной отправке главаря банды киллеров Джако на СВО назвали фейком

«112»: Информация об отправке главаря банды киллеров Джако на СВО — фейк
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Аслан Гагиев

Аслан Гагиев. Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Данные о возможной отправке в зону специальной военной операции (СВО) главаря банды киллеров Аслана Гагиева, известного под псевдонимом Джако, отбывающего пожизненный срок в колонии, назвали фейком. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, отправка Джако на СВО невозможна, потому что пожизненно осужденные не имеют права заключать контракт с Минобороны России. Отмечается, что любые движения фигуранта в сторону выхода на свободу можно будет начинать не ранее чем через 23 года.

Накануне сообщалось, что появились слухи об отправке Гагиева в зону спецоперации. Согласно им, он якобы отправил знакомому голосовое сообщение, в котором рассказал, что находится в приграничной зоне.

