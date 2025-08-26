Бывший СССР
Украина заявила о готовности к переговорам в любом формате

Сибига заявил, что Украина готова к переговорам и требует гарантий безопасности
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Украина готова к переговорам на уровне лидеров в любом формате и в любой точке мира. Об этом сообщил глава МИД страны Андрей Сибига в соцсети X.

Он подтвердил, что Киев продолжает отстаивать свою позицию по гарантиям безопасности, которые должны включать военные, дипломатические и правовые элементы. По его словам, Украина заявляет о своей готовности к переговорам после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими союзниками.

Сибига добавил, что его страна готова дать шанс дипломатии, однако »Москва должна понимать: время затягивать бесконечно не получится». Он заключил, что украинская армия остается фундаментом гарантий безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил желание пригласить войска западных стран на Украину. При этом он сделал оговорку, что не ему решать, будут ли иностранные войска располагаться на территории республики.

