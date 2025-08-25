Зеленский захотел пригласить войска стран Запада на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание пригласить войска западных стран на Украину. Его слова передает «Страна.ua».

«Я думаю, что будет разный уровень вовлеченности (западных стран в гарантии безопасности Украине — прим. «Ленты.ру»), но не мне решать и говорить о boots on the ground («войска на месте» — прим. «Ленты.ру»). Думаю, важно, что они были со стороны крупных стран, ведущих участников "коалиции желающих"», — заявил украинский лидер на встрече с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем.

Ранее Зеленский рассказал, что Украине требуется не менее одного миллиарда долларов от стран-союзников ежемесячно, чтобы продолжать конфликт с Россией. По его словам, эти деньги необходимы для того, чтобы Киев мог закупать вооружение у США.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что содействие Евросоюза Украине — это совершенно напрасная трата времени и денег. По его мнению, все попытки Европы сохранить Украину в качестве пробивной силы в борьбе с Россией обречены на провал.