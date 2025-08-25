Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:34, 25 августа 2025Бывший СССР

Зеленский захотел пригласить западные войска на Украину

Зеленский захотел пригласить войска стран Запада на Украину
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание пригласить войска западных стран на Украину. Его слова передает «Страна.ua».

«Я думаю, что будет разный уровень вовлеченности (западных стран в гарантии безопасности Украине — прим. «Ленты.ру»), но не мне решать и говорить о boots on the ground («войска на месте» — прим. «Ленты.ру»). Думаю, важно, что они были со стороны крупных стран, ведущих участников "коалиции желающих"», — заявил украинский лидер на встрече с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем.

Ранее Зеленский рассказал, что Украине требуется не менее одного миллиарда долларов от стран-союзников ежемесячно, чтобы продолжать конфликт с Россией. По его словам, эти деньги необходимы для того, чтобы Киев мог закупать вооружение у США.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что содействие Евросоюза Украине — это совершенно напрасная трата времени и денег. По его мнению, все попытки Европы сохранить Украину в качестве пробивной силы в борьбе с Россией обречены на провал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это намек Киеву». Президент Финляндии жестко высказался о России и ее интересах на Украине. Чего он этим добивается?

    США перестали тратить деньги на Украину

    Трамп заявил о стремлении Путина к миру на Украине

    40-летняя Юлия Пересильд показала лицо без макияжа

    В Санкт-Петербурге кассир набросилась на посетителей кафе из-за их заказа

    Семья из десяти человек избила израильского туриста до потери сознания в Европе

    Трамп высказался о гарантиях безопасности Украине

    Полицейские нашли запрещенный сюрприз в соли для ванн

    В России объяснили значение слов Зеленского об одной семье Украины и Крыма

    Трамп признался в неожиданных трудностях по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости