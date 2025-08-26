Россия
05:29, 26 августа 2025Россия

Украинские БПЛА атаковали российский регион

Губернатор Бочаров: В Волгоградской области отражают массированную атаку БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в Волгоградской области отражают массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит пресс-служба областного правительства в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в СНТ на юге города Волгограда.
Пострадавших нет», — сообщил Бочаров.

Ранее сообщалось, что средства ПВО в период с 20:00 25 августа до 0:00 26 августа сбили 37 БПЛА. Больше всего дронов было уничтожено в Брянской, Ростовской и Белгородской областях.

