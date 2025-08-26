РИА Новости: Уклонисты от службы в ВСУ стали чаще пытаться бежать в Белоруссию

В российских силовых органах сообщили РИА Новости, что уклоняющиеся от службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще пытаются сбежать не в Европу, а в Белоруссию.

«Перспектива депортации из Европы и пополнения рядов ВСУ нависла над тысячами украинцев, которые заплатили огромные деньги, чтобы сбежать с Украины», — заявил источник агентства.

Он привел статистические данные украинской пограничной службы, согласно которым в 2025 году на границе с Белоруссией было задержано около тысячи граждан Украины призывного возраста.

«Для сравнения: в 2022 году задержан 61 человек, в 2023-м – 26, в 2024-м – 336. Как мы видим, всплеск желающих сбежать в Белоруссию приходится на 2024 год после провального летнего "контрнаступа" ВСУ», — заключил собеседник агентства.

Ранее стало известно о планах правительства Украины ужесточить наказание для уклонистов за бегство за границу. Соответствующий законопроект подготовлен Министерством внутренних дел страны.