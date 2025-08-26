Бывший СССР
Украинских командиров уличили в ограблении бойцов

ТАСС: Командиры штурмовых отрядов ВСУ помогают криминалу грабить бойцов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командиры штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сговоре с местными властями и криминальными кругами активно участвуют в схемах по изъятию имущества у военнослужащих, которых бросают на самые опасные направления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор сообщил, что на Украине участились случаи ограбления бойцов, пока те находятся в ВСУ.

«В основном это те, у кого нет родственников, которые могли бы претендовать на квартиры и другое движимое или недвижимое имущество военных. Мошенничеству содействуют местные органы власти и криминал», — уточнил он.

