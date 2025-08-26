В ЕС захотели усилить давление на Россию

ЕС обсудит гарантии безопасности Украине и давление на Россию 28-30 августа

Европейский союз (ЕС) обсудит возможные гарантии безопасности для Украины, а также вопрос усиления давления на Россию в ходе заседаний, которые пройдут 28-30 августа. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер, ее слова приводит РИА Новости.

«Касательно вопроса гарантий безопасности для Украины, то обсуждения продолжаются, предпринимаются дипломатические усилия (...) В ходе неформальных заседаний, которые пройдут 28-30 августа, мы также обсудим, какие у нас есть возможности для усиления давления на Россию», — заявила она в ходе брифинга.

По словам Хиппер, представители Евросоюза также намерены обсудить, как они могут «еще больше и эффективнее» поддержать Киев.

Ранее стало известно, что ЕС хочет надавить на Венгрию и Словакию ради принятия нового 19-го пакета санкций против России.

22 августа ЕС перевел очередные транши финансовой помощи Киеву на общую сумму в 4,05 миллиарда евро в рамках долгосрочной программы поддержки, рассчитанной до 2027 года.