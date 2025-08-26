Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:43, 26 августа 2025Мир

В ЕС захотели усилить давление на Россию

ЕС обсудит гарантии безопасности Украине и давление на Россию 28-30 августа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Европейский союз (ЕС) обсудит возможные гарантии безопасности для Украины, а также вопрос усиления давления на Россию в ходе заседаний, которые пройдут 28-30 августа. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер, ее слова приводит РИА Новости.

«Касательно вопроса гарантий безопасности для Украины, то обсуждения продолжаются, предпринимаются дипломатические усилия (...) В ходе неформальных заседаний, которые пройдут 28-30 августа, мы также обсудим, какие у нас есть возможности для усиления давления на Россию», — заявила она в ходе брифинга.

По словам Хиппер, представители Евросоюза также намерены обсудить, как они могут «еще больше и эффективнее» поддержать Киев.

Ранее стало известно, что ЕС хочет надавить на Венгрию и Словакию ради принятия нового 19-го пакета санкций против России.

22 августа ЕС перевел очередные транши финансовой помощи Киеву на общую сумму в 4,05 миллиарда евро в рамках долгосрочной программы поддержки, рассчитанной до 2027 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Канцлер Германии пригрозил России, если встреча Путина и Зеленского не состоится. Что он пообещал и какой ответ из Москвы получил?

    Стали известны дата и место прощания с режиссером Усковым

    В «АвтоВАЗе» назвали российский авторынок не вселяющим оптимизма

    Раскрыта потраченная Леонтьевым сумма на проживание в Казани

    Пожилым подсказали способы сохранить хорошую память и острый ум

    Женщина купила в ресторане ролл с человеческим мясом

    В МИД рассказали о попытках сорвать договоренности России и США

    Дзюба назвал способного привести «Спартак» к чемпионству тренера

    Страна ЕАЭС объявила о стремлении повышения уровня отношений с Великобританией

    Американцы высказались об инициативе Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости