Шеремет: Продвижение ВС России в ДНР приведет к потере ВСУ контроля над ЛБС

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Донецкой народной республике (ДНР) и в целом на Донбассе приведет к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют контроль над линией боевого соприкосновения (ЛБС). Так ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оценил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с ТАСС.

«Вне сомнения, дальнейшее победоносное продвижение приведет к провалу линии фронта на ключевых направлениях и невозможности с украинской стороны дальше удерживать контроль над всей линией соприкосновения», — сказал Шеремет.

Он отметил, что в дальнейшем ВСУ ожидает полный оперативный кризис.

Армия России продолжает развивать наступление в Днепропетровской области после выхода на западные границы ДНР на одном из участков. Ранее российские подразделения выбили ВСУ из Новогеоргиевки. «Буферная зона на границе с ДНР продолжает формироваться», — резюмирует Коц.