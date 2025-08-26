Бывший СССР
В Литве начались массовые протесты против новой правящей коалиции

У здания парламента Литвы проходят массовые протесты против правящей коалиции
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

У здания парламента Литвы проходят массовые протесты против новой правящей коалиции. На улицу вышло более восьми тысяч граждан республики, сообщает в Telegram издание «Sputnik Литва».

Новую коалицию сформировали три партии: Социал-демократическая партия, партия «Заря Немана» и Литовский союз крестьян и зеленых. Организаторы протеста считают неприемлемым объединение соцдемов с «Зарей», которую возглавляет замешанный в скандалах политик Ремигиюс Жемайтайтис.

«День позора наступит тогда, когда соцдемы, еще раз нарушив данное слово, передадут управление страной в руки "Зари Немана", которую возглавляет клеветник и лгун», — говорится в манифесте протестующих.

В начале августа правительство Литвы ушло в отставку на фоне коррупционного скандала с участием бывшего премьер-министра республики Гинтаутаса Палуцкаса. Политика обвиняли в финансовых махинациях, связанных с дотациями Евросоюза.

